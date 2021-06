Molti gli esponenti monarchici ai funerali che si sono svolti nella basilica di San Miniato al Monte

(LaPresse) Alla basilica di San Miniato al Monte di Firenze l’ultimo saluto al principe Amedeo duca di Savoia e duca d’Aosta, morto l’1 giugno a 77 anni. Fuori dalla chiesta diverse bandiere italiane Savoia, simbolo della monarchia. “Mi fa piacere che sono intervenute molte persone ed è molto commovente che vengano a ricordare una persona che è per me è stato un padre eccezionale ma che anche per altri è stato un riferimento”, ha detto Aimone di Savoia, figlio di Amedeo. Tra le persone presenti alla cerimonia diversi esponenti del mondo monarchico.

