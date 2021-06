In corso perquisizioni dei carabinieri del comando locale

Sono in corso perquisizioni a Napoli e provincia, condotte dal comando locale dei carabinieri, per smantellare un’organizzazione di persone ritenute gravemente indiziate di associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Al vertice, secondo gli investigatori, c’erano due donne: l’associazione tratteneva dalle ragazze sfruttate, le cui prestazioni erano pubblicizzate sul web, il 50% dei guadagni. Il crescente via vai dei clienti, attirando anche l’attenzione dei condomini di uno stabile, è stato anche oggetto di un ordine del giorno durante un’assemblea condominiale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata