Sul posto i carabinieri e il medico legale della procura di Ivrea

Ritrovata un’auto carbonizzata con a bordo un cadavere a Gassino Torinese. Si tratta di una utilitaria, ritrovata dai carabinieri: la vittima non è stata ancora identificata. Sul posto si stanno recando i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei carabinieri di Torino, per effettuare i rilievi tecnici con il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Ivrea (Torino). Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento da parte degli uomini dell’Arma.

