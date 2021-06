I due consulenti sono Riccardo Falco, fisico cinematico e Andrea Gruttadauria, ingegnere dei metalli

Sono stati nominati i consulenti di parte voluti dalla difesa di Gabriele Tadini, caposervizio della funivia del Mottarone, uno dei tre indagati per la strage del 23 maggio, che si trova agli arresti domiciliari. I due consulenti, Riccardo Falco, fisico cinematico e Andrea Gruttadauria, ingegnere dei metalli, saliranno oggi al Mottarone per un sopralluogo insieme al legale di Tadini, Marcello Perillo. Il sopralluogo è volto ad analizzare in particolare le cause della rottura della fune. La procura non esclude un nesso tra l’uso dei ‘forchettoni’ nel freno di emergenza e la rottura della fune, mentre Tadini considera i due fatti scollegati tra loro.

