Mons Battaglia circondato dai comitati "no ruspe": "Non ho potere, ho fatto la mia parte"

(LaPresse) A Napoli come nel resto del Paese si celebra la Festa della Repubblica. In piazza Plebiscito il sindaco Luigi De Magistris insieme alle alte cariche cittadine e all’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Proprio quest’ultimo è stato circondato da un gruppo di aderenti al movimento anti abbattimenti hanno che gli hanno chiesto di intervenire nuovamente in loro difesa. “Io non ho potere, ho fatto la mia parte”, ha dichiarato il prelato che nelle scorse settimane si era rivolto alle forze politiche per chiedere di fermare demolizioni e sfratti, in mancanza di soluzioni abitative.

