Tre fermi per l’omicidio di Emanuele Burgio, a Palermo. La squadra mobile di Palermo, guidata da Rodolfo Ruperti, ha fermato questa notte tre uomini con l‘accusa di omicidio. Sarebbero loro il commando che ieri notte all’una ha freddato con tre colpi di pistola il 26enne figlio del boss Filippo Burgio.

Sono state le telecamere ad incastrare i tre uomini, arrivati in via dei Cassari in sella a due scooter. Si sono fermati davanti al locale gestito dalla famiglia, hanno accerchiato Burgio e uno di loro ha sparato. Sarebbe confermato il movente della punizione al pusher della Vucciria per aver tentato di allargare il giro di spaccio.

