Nel 2006 aveva rivendicato il ruolo di Capo della Real Casa

Si è spento all’età di 77 anni il principe Amedeo Duca di Savoia e Duca d’Aosta. Lo rende noto la Real Casa di Savoia spiegando che il membro della famiglia reale è mancato questa mattina ad Arezzo. Il principe, che viveva a Castiglion Fibocchi (Arezzo) con la moglie Silvia Paternò, era ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo da giovedì 27 maggio per un intervento chirurgico a un rene. Da quanto si apprende da fonti sanitarie, il decorso clinico era stato giudicato buono dai medici. La notte scorsa, però, c’è stato il decesso per arresto cardiaco. Nel 2006 il principe aveva rivendicato il titolo di duca di Savoia e il ruolo di Capo della Real Casa, in disputa con Vittorio Emanuele di Savoia.

