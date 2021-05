Il bambino, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, lascerà la Rianimazione

(LaPresse) – Le condizioni di Eitan, il piccolo sopravvissuto della tragedia alla funivia del Mottarone, sono in significativo miglioramento e questa sera la prognosi è stata sciolta. Lo rende noto la Città della Salute di Torino. Il bambino, ricoverato al Regina Margherita del capoluogo piemontese, è in costante miglioramento sia dal punto di vista del trauma toracico sia dal punto di vista del trauma addominale. Nella giornata di domani uscirà dalla Rianimazione e sarà trasferito in un reparto di degenza. Eitan ha sempre accanto a sé la zia.

Per la tragedia è agli arresti domiciliari Gabriele Tadini, il caposervizio della funivia, mentre sono stati rimessi in libertà dal gip gli altri due fermati, Luigi Nerini ed Enrico Perocchio.

Procura Verbania potrebbe fare appello al Tribunale delle libertà

Secondo quanto si apprende da fonti investigative, la procura di Verbania potrebbe fare appello al Tribunale delle libertà contro la decisione del gip, che ha stabilito la scarcerazione per i tre indagati nell’inchiesta sulla strage alla funivia del Mottarone. La procura aveva chiesto per i tre il carcere: il gip ha disposto invece la libertà per Luigi Nerini e Enrico Perocchio e i domiciliari per Gabriele Tadini.

Procuratrice Verbania: Ora accertamenti tecnici su fune

“L’oggetto dell’accertamento tecnico sarà il perché si è spezzata la fune”. Lo chiarisce la procuratrice di Verbania Olimpia Bossi a LaPresse a proposito dei prossimi passi dell’inchiesta sull’incidente alla funivia del Mottarone del 23 maggio. La procura sostiene che non cambia nulla a livello di indagini dopo la decisione del gip di far uscire dal carcere i tre indagati, liberandone due e mandandone uno ai domiciliari.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata