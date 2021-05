Illesa la compagna di arrampicata, che è riuscita a dare l'allarme

Tragedia tra le montagne in Valle d’Aosta, dove un escursionista con ramponi è morto travolto da una valanga che si è staccata nella zona sotto il rifugio Nacamuli al Col Collon (Valpelline, Valle del Gran San Bernardo), a quota 2.700 metri. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Valdostano e il Sagf. La compagna di gita, anche lei escursionista con ramponi, è riuscita a scendere più a valle per dare l’allarme. Il corpo dello scialpinista deceduto è stato portato a Aosta per le operazioni di riconoscimento.

