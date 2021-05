La donna è morta in ospedale. L'uomo, 49 anni, bloccato dai passanti. I due originari dello Sri Lanka

Femminicidio a Roma dove questo pomeriggio, intorno alle 14.30, un uomo di 49 anni ha accoltellato la moglie di 40 anni in strada davanti a un bar di via Greppi, in zona Portuense. La donna è morta in ospedale al San Camillo, dopo aver ricevuto diverse coltellare, al torace e alle braccia. L’allarme è stato lanciato da un passante, che insieme ad altre persone ha tentato di bloccare l’uomo, originario dello Sri Lanka come la moglie, in attesa delle volanti della polizia. L’omicida è stato arrestato. Da chiarire il movente del folle gesto.

