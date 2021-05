Fino a domenica le biciclette animeranno la capitale

(LaPresse) “Ci riprendiamo il nostro spazio”. Con questo proposito centinaia di ciclisti venerdì hanno sfilato per le strade del centro di Roma. Il traffico è rimasto a lungo bloccato nei pressi di via del Tritone mentre la lunga carovana di persone in sella alle biciclette più varie e di tutti i colori – alcune anche con casse stereo incorporate per diffondere musica durante il tragitto – risaliva fino a Piazza Barberini. Nel volantino diffuso dai ciclisti si informa che dopo “un anno di pausa la Ciemmona torna, come è consuetudine, nell’ultimo fine settimana di maggio”. Fino a domenica quindi le biciclette animeranno le strade della Capitale.

