Il piccolo Eitan, unico sopravvissuto alla strage, avrebbe chiesto dei genitori

Il Giro d’Italia passerà davanti al carcere di Verbania: nel primo pomeriggio di sabato la corsa attraversa il cuore della città, dopo aver deviato venerdì, giorno in cui era prevista la sua salita al Mottarone. È in quello stesso carcere che si trovano al momento Gabriele Tadini, Luigi Nerini ed Enrico Perocchio, i tre fermati, per il momento, per la tragedia alla funivia del Mottarone, che ha provocato la morte di 14 persone.

Ed è qui che sabato mattina alle 9 ci sarà l’udienza di convalida del fermo fissata dal gip e l’interrogatorio per i tre. Che, secondo la procura, devono restare in carcere: per i tre sussistono, secondo la pm, diverse esigenze cautelari. Il rischio di fuga, perché non si sarebbero presentati subito dopo il fatto a dire quanto accaduto. Il rischio di inquinamento probatorio, poiché potrebbero accordarsi e cambiare versione, dice la procura. E infine anche il rischio di reiterazione del reato. I fatti sono ritenuti di “straordinaria gravità” dalla procura, che parla anche di “clamore internazionale” per la loro “drammaticità”.

Legale Tadini: “Si è pentito”

Tadini, l’unico ad aver ammesso di aver deliberatamente inserito i ‘forchettoni’ all’interno dei freni, si è chiuso in preghiera, come continua a ripetere il suo avvocato. Che racconta anche la sua versione: “Faceva sostanzialmente delle prove. Ha messo questi ‘forchettoni’ un paio di volte, poi li ha tolti, molto spesso con la cabina vuota – spiega il legale di Tadini, Marcello Perillo -. Faceva delle prove perché c’erano questi rumori, quando faceva queste prove, che non lo convincevano”. Questi rumori, secondo la procura, Tadini li ha sentiti anche il 22 e il 23 maggio, cioè il giorno prima e il giorno stesso della tragedia. Si tratta di un “rumore caratteristico”, che potrebbe essere riconducibile alla presunta “perdita di pressione del sistema frenante” e che si ripeteva “ogni 2-3 minuti”. Tra le ipotesi di reato inserite nella richiesta della procura c’è infatti, solo per Tadini, anche quella di falso: il caposervizio, che il giorno della tragedia si trovava alla base della funivia a Carciano, a Stresa, avrebbe falsificato “il Registro Giornale” e “attestava falsamente” lo stato dell’impianto sui registri anche impedendo così di assicurare l’attività di sorveglianza da parte del ministero. Tadini, secondo il suo legale, è “pentito” e non avrebbe intenzione di ritrattare le sue dichiarazioni.

“Lui mi ha detto che l’ultima cosa che avrebbe pensato al mondo che potesse succedere era la rottura del cavo traente. Lui non era sereno quando metteva questi benedetti forchettoni”, ha poi spiegato l’avvocato Perillo. Resta infatti il giallo della rottura del cavo: se tra le ipotesi al vaglio c’era anche quella di una correlazione tra il malfunzionamento del sistema frenante e la rottura della fune, l’avvocato sostiene che il suo assistito lo esclude al 100%. La richiesta del carcere sembra però eccessiva ai difensori: sicuramente Perrillo chiederà per il suo assistito almeno i domiciliari, insistendo soprattutto sul fatto che non può esserci pericolo di fuga perché Tadini è andato spontaneamente in caserma dai carabinieri a Stresa due giorni fa, quando poi è stato fermato. Intanto continuano a essere sentite persone informate sui fatti, in particolare dipendenti. “I processi si fanno in tribunale e non davanti ai giornalisti” sono le poche parole che dicono gli assistenti dell’avvocato Pantano, che difende il gestore di Ferrovie del Mottarone, Luigi Nerini, davanti alla procura.

Il piccolo Eitan ha chiesto dei suoi genitori

Intano il piccolo Eitan, l’unico sopravvissuto alla strage, si trova ancora in prognosi riservata all’ospedale Regina Margherita di Torino. Il bimbo resta in rianimazione, ha iniziato il risveglio e accanto a lui ci sono la zia e la nonna: secondo quanto riporta l’ospedale, il piccolo ha chiesto dei genitori. La contusione subita è ancora grave e la situazione addominale “non permette ancora di rianimarlo”, fa sapere l’ospedale. Per lui c’è chi chiede la medaglia d’oro al valore civile, come Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia. La tragedia ha scosso tutta Italia: anche a Pavia venerdì alle 12 è stato osservato un minuto di silenzio per le vittime, silenzio osservato lo stesso giorno anche a Stresa al passaggio del Giro.

