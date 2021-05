L'operazione della Guardia di finanza del capoluogo brianzolo

(LaPresse) Otto distributori di carburante clandestini e oltre 32 mila litri di prodotti energetici costituiti da gasolio per autotrazione, cherosene e olio lubrificante sequestrati dalla Guardia di finanza di Monza nell’ambito dell’operazione “Dangerous Oil” . Cinque le persone denunciate a piede libero per esercizio abusivo di distribuzione di carburante, oltre a un funzionario comunale, deferito alla Procura di Monza per omissione di atti d’ufficio.

