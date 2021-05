Alta tensione davanti alla sede di Pioltello dell'azienda della grande distribuzione

(LaPresse) Momenti di tensione venerdì mattina davanti alla sede dell’Esselunga di via Giambologna a Pioltello, in provincia di Milano. La polizia è intervenuta per sgomberare un presidio permanente organizzato da alcuni lavoratori dei magazzini dell’azienda della grande distribuzione, fuori dai cancelli dello stabilimento. La protesta è stata organizzata dal sindacato Si Cobas contro il licenziamento di 15 operai.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata