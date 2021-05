Il sacerdote officerà il rito funebre in forma privata all'interno di Villa Grazia: "Viviamo il dolore con grandissima dignità"

Funerale privato a Milo (Catania), in Sicilia, per Franco Battiato. Entrando alla celebrazione il parroco, padre Orazio Barbarino, ha spiegato: “E’ una celebrazione dentro una casa privata. Per una forma di rispetto nei confronti dei poveri della terra si è pensato di fare una veglia di preghiera, quello che la liturgia prevede. Abbiamo pensato anche ai brani, leggeremo un brano del Libro della Sapienza e uno del Vangelo, le Beatitudini. E’ un brano che amava molto. Siamo qui per vivere un dolore con grandissima dignità. Il messaggio da accogliere è che ricordando lui ripartiamo anche noi”. “Non è morto disperato – ha aggiunto -, lui nei riguardi della morte aveva una frequentazione continua”.

