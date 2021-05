Sarà attivato dall'anno educativo 2021-2022. L'assessore Chiorino: "Una misura importante"

La Regione Piemonte mette in campo una misura straordinaria a favore delle famiglie e delle donne, finanziandola con 12 milioni di euro di risorse provenienti dal Fondo sociale europeo e da fondi regionali, per sostenere i servizi per l’infanzia comunali dedicati ai bimbi dai 3 ai 36 mesi di età.

L’obiettivo principale è quello di dare maggiore flessibilità alle famiglie e alle strutture coinvolte in relazione alla variabilità delle condizioni lavorative e degli stili di vita attuali, con un ampliamento d’orario dei servizi educativi per l’anno 2021-2022.

La misura è stata presentata dal presidente della Regione Alberto Cirio e dall’assessore all’Istruzione Elena Chiorino. “Una misura importante, il primo passo perché si vuole renderla in realtà poi strutturale e ulteriormente potenziata, per prolungare gli orari degli asili nido comunali. Questo con diverse finalità in cui crediamo molto: innanzitutto supportare le famiglie anche per lavorare ad invertire quella curva della denatalità che preoccupa tutta l’Italia e il Piemonte purtroppo non è da meno. Prolungando gli orari degli asili nido, oltre a dare un servizio ulteriore alla famiglia, consentiamo anche alle donne di lavorare più serenamente. Non soltanto, vuol dire anche un ulteriore supporto all’occupazione femminile perché, prolungando gli orari degli asili nido, evidentemente sarà necessario maggior personale e di conseguenza soprattutto educatrici, quindi parliamo nuovamente di donne”, ha spiegato Chiorino.

L’ampliamento dell’orario potrà essere attivato per l’anno educativo 2021-2022 dal lunedì al venerdì e il sabato mattina, in aggiunta all’orario standard garantito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata