Il segretario dell'associazione Luca Coscioni ha parlato a margine della cerimonia per la targa in ricordo di Enzo Tortora a Milano

(LaPresse) “Oggi l’irresponsabilità del potere giudiziario sta distruggendo lo stesso potere giudiziario e quindi diventa così evidente anche per il potere giudiziaro che senza una riforma è condannato alla perdita di credibiltà ed efficacia. La riforma è quella scritta ad Enzo Tortora, dal partito Radicale e da Marco Pannella”. Queste le parole del segretario dell’associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, a margine della cerimonia per la targa in ricordo di Enzo Tortora, posta sul palazzo di via dei Piatti, 8 a Milano dove il presentatore visse a lungo e morì il 18 maggio 1988.

