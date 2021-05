Gli anni di piombo, quelli segnati dal terrorismo e dagli attentati, che fanno sprofondare l’Italia in un clima di violenza e paura. Il 17 maggio del 1972 viene assassinato a Milano il commissario Luigi Calabresi. L’attentato alle 9.15 del mattino, vicino la sua abitazione. Due sicari di Lotta Continua gli sparano alle spalle. Calabresi aveva 34 anni, due figli e un terzo in arrivo. Uno si chiama Mario, diventa giornalista e scrittore, intervista mamma Gemma in un podcast e proprio mentre registra arriva la notizia dell’arresto di uno degli assassini.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata