Vasta operazione della polizia postale, 45 indagati

(LaPresse) Una maxioperazione della polizia di Stato ha portato a oscurare 1,5 milioni di utenti che utilizzavano lo streming illegale in Italia. Provvedimenti in 18 province, 45 gli indagati: smantellata una rete responsabile della diffusione online illegale di programmi Tv ai danni di Sky, DAZN, Mediaset, Netflix. Per la diffusione venivano utilizzati anche canali Telegram a pagamento.

