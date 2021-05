Le immagini del salvataggio dei Vigili del Fuoco

(LaPresse) Sei feriti, alcuni in condizioni gravi. Questo il bilancio di un incidente accaduto a Rotelle, frazione del comune di Badia Tedalda, nell’Aretino. Un minivan, con sei persone a bordo, è uscito di strada finendo in un dirupo. Sul posto vigili del fuoco e mezzi del 118, attivato anche l’elisoccorso Pegaso. Il mezzo su cui viaggiavano le sei persone sarebbe caduto da un’altezza di circa 7 metri, mentre percorreva una strada in località Rofelle, nel comune di Badia Tebalda in provincia di Arezzo. Secondo le prime informazioni sarebbero due i feriti ad aver riportato i traumi più gravi. Uno di loro era rimasto incastrato nell’abitacolo: tutti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco che poi li hanno affidati alle cure dei sanitari presenti. Le sei persone ferite fanno parte di una squadra di operai che sta lavorando al metanodotto tra Toscana e Emilia-Romagna.

