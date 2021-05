Roma, smantellato cartello della droga: 13 arresti

Coinvolto un carabiniere, gli stupefacenti arrivavano dalla Puglia

(LaPresse) Smantellato a Roma un cartello della droga con al centro un carabiniere che trafficava mentre era in servizio. Tredici gli arresti portati a termine dal nucleo investigativo del comando provinciale della Capitale. Le indagini hanno permesso di appurare che il carabiniere, arrestato lo scorso marzo, aveva collegamenti in Puglia, a Brindisi. Lì gli investigatori hanno scoperto un canale di approvvigionamento per le piazze di spaccio romane legato alla mafia pugliese. All’indagine “Box”, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia, hanno partecipato anche i carabinieri di Brindisi. Gli arrestati sono accusati a vario titolo, di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco. L’arma ha già espulso il militare coinvolto.

