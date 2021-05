Festa della Mamma, 6 italiani su 10 regalano fiori

Molto distanziati dolci e gioielli. Lo evidenzia Coldiretti

(LaPresse) Si celebra oggi come ogni seconda domenica di maggio la tradizionale festa della mamma e quasi 6 italiani su 10 le regaleranno un fiore o una pianta. Molto successo in particolare per le ormai famose azalee di Airc, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro. I fiori stravincono quindi nei trend di regalo rispetto a cioccolatini e dolciumi, regalati da appena un 6% di italiani mentre una minoranza del 2% ha acquistato gioielli e altrettanti (2%) si sono indirizzati verso capi di abbigliamento. È quanto emerge da un sondaggio on line effettuato sul sito di coldiretti.

