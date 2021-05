Così il deputato del Pd a margine dell'evento all'Arco della Pace a Milano

(LaPresse) “Non penso che Salvini e Meloni siano omofobi però non volendo approvare una legge che è stata approvata da una larga maggioranza del Parlamento, è anche da esponenti del centrodestra, in realtà rischiano di essere complici di questa situazione”. Così il deputato del Pd Alessandro Zan, a margine della manifestazione dei Sentinelli ‘Il tempo è scaduto’ a sostegno del ddl che porta il suo nome in corso all’Arco della Pace a Milano. “L’appello che faccio a Salvini e Meloni: questa legge è stata approvata quasi all’unanimità da tutte le forze politiche, si comportino da forze responsabili e approvino in fretta una legge di civiltà che l’Italia aspetta da anni”.

