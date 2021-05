La vedova del carabiniere ucciso scoppia a piangere

(LaPresse) Ergastolo per i due giovani americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth. È la sentenza della Prima Corte d’Assise di Roma nel processo per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con 11 coltellate nella Capitale nel luglio 2019. La decisione è arrivata dopo oltre 13 ore di camera di consiglio. In lacrime la vedova Rosa Maria Esilio, presente in aula alla lettura della sentenza da parte della presidente della Corte Marina Finiti. Previsti anche il pagamento di un milione di euro circa a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva in favore delle parti civili e due mesi di isolamento diurno per i condannati.

