Maria Rosa Elisio commenta la sentenza: "Non riporterà in vita Mario"

(LaPresse) E’ scoppiata a piangere alla lettura della sentenza la vedova di Mario Cerciello Rega. “Non riporterà in vita Mario, ma la sua integrità è stata dimostrata”, ha detto poi in lacrime Rosa Maria Esilio, commentando i due ergastoli decisi dalla Prima Corte d’Assise di Roma per i due giovani americani imputati per l’omicidio del carabiniere accoltellato a morte nella Capitale il 26 luglio 2019.

