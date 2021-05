L'iniziativa a 17 anni dalla sparizione e nel giorno dei rilievi dei carabinieri nella casa dell'ex moglie del padre della piccola

(LaPresse) Centinaia di persone hanno preso parte alla fiaccolata in piazza, rispettando distanziamento e norme anti Covid, a Mazara del Vallo per chiedere la verità sulla scomparsa di Denise Pipitone e stringersi attorno ai familiari della piccola sparita il primo settembre 2004. Presente anche Piera Maggio, la mamma della bimba che all’epoca aveva 4 anni, che si è collegata in diretta con la trasmissione ‘Chi l’ha visto’ di Federica Sciarelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata