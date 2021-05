L'avvocato Franco Coppi dopo i due ergastoli: "Non posso dire di essere soddisfatto, sono due ragazzi di 20 anni"

(LaPresse) “La sentenza rispecchia la gravità del fatto” ma l’avvocato Franco Coppi non se la sente di dire di essere soddisfatto. “Non posso non pensare al fatto che sia molto severa e colpisce due giovani di 20 anni”, spiega il legale della famiglia di Mario Cerciello Rega, il carabiniere ucciso a Roma il 26 luglio 2019, dopo la condanna all’ergastolo per i due americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, accusati dell’omicidio.

