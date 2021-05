La Procura della città emiliana sta cercando di ricostruire quanto avvenuto, mentre sono ancora in corso, da parte degli agenti, le ricerche per individuare l'eventuale arma del delitto

Il corpo senza vita di un ragazzo poco più che maggiorenne è stato ritrovato dalla Polizia, nella notte, in via Volturno, a Parma, all’interno di un edificio abbandonato, non lontano dalla frazione Vicofertile. Si ipotizza un omicidio anche se al momento il riserbo delle forze dell’ordine è massimo. La Procura della città emiliana sta cercando di ricostruire quanto avvenuto, mentre sono ancora in corso, da parte degli agenti, le ricerche per individuare l’eventuale arma del delitto.

