Ci sarebbero alcune persone fermate per l'omicidio

Un ex maresciallo dei carabinieri a riposo di 46 anni è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco a Copertino, in provincia di Lecce. È successo ieri sera intorno alle 22, in contrada Tarantino. Sono intervenuti il 118 e i militari dell’Arma, che si stanno occupando delle indagini. L’uomo è Silvano Nestola, 46 anni.

E’ stato ucciso in strada, davanti all’abitazione di un familiare che aveva raggiunto per la cena, l’ex maresciallo dei carabinieri deceduto nella tarda serata di ieri. I colpi sparati sarebbero almeno 7. Non ha avuto scampo. In frantumi il finestrino dell’auto del maresciallo, lato passeggero. Sul posto, oltre ai carabinieri e al personale del 118,il pubblico ministero di turno della procura di Lecce, Paola Guglielmi.

