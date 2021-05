Così Valerio Vannini dopo la sentenza della Corte di Cassazione

(LaPresse) Valerio Vannini, padre di Marco ha espresso la sua soddisfazione dopo la sentenza della Corte di Cassazione sull’omicidio del figlio. “Io ho parlato di giustizia vera, quella che non si vedeva. Io sono contento siamo contenti che finalmente è stata data la vera giustizia a Marco. Sono stati sei anni difficili, duri, soprattutto il primo periodo che il processo sembrava non prendesse la piega giusta. Io non perdono per ora la famiglia Ciontoli perchè il perdono passa necessariamente per la verità, quella che non è mai uscita”, le parole di Vannini. La Cassazione ha confermato la condanna a 14 anni di carcere per Antonio Ciontoli, accusato dell’omicidio volontario di Marco Vannini. Confermate anche le condanne a nove anni e quattro mesi per la moglie di Ciontoli, Maria Pizzillo e ai due figli Federico e Martina Ciontoli. Rigettati tutti i ricorsi delle difese.

