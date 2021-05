Omicidio Vannini, padre: I giudici hanno chiaro ciò che è successo

In Corte di Cassazione il processo alla famiglia Ciontoli

(LaPresse) “Sono stati in silenzio per sei anni e a ridosso della Cassazione si mettono a parlare sui social. E’ una cosa che dovrebbe far pensare tutti”. Lo ha dichiarato Valerio Vannini, padre di Marco, fuori dalla Corte di Cassazione dove è attesa la sentenza definitiva per la famiglia Ciontoli. “Loro sperano di incidere sulla decisione della Corte, ma credo che i giudici hanno ben chiaro in testa quello che è successo. Loro possono dire tutto quello che vogliono, ma serve solo a loro per una sorta di difesa che non so definire. Dovevano parlare sei anni fa dentro le aule di tribunale e forse usciva la verità”, ha aggiunto il padre della vittima.

