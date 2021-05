Oggi attesa la sentenza definitiva per la morte di Marco

“Ci aspettiamo una decisione meditata noi pensiamo che la Cassazione abbia dato delle direttive già nella sentenza del 7 febbraio, seguite poi dalla Corte di Assise di Appello. Riteniamo che debba essere confermata la sentenza di appello, noi non parliamo di vittoria o sconfitta, è un dramma in ogni caso e ci aspettiamo solo di mettere la parola fine”. Celestino Gnazi, avvocato della famiglia Vannini prima di entrare in Corte di Cassazione dove è attesa la sentenza definitiva per la morte di Marco Vannini

