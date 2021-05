Manifestazione a Nichelino: oltre 400 dipedenti rimasti senza occupazione

Nel giorno della Festa del Lavoro, a Nichelino (in provincia di Torino) si manifesta per il lavoro perduto. Gli oltre 400 dipendenti della ex fabbrica Embraco protestano dopo la conferma del licenziamento collettivo seguito al mancato accordo tra Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino e curatela fallimentare di Ventures presso l’assessorato al Lavoro della Regione Piemonte. I licenziamenti partiranno il 22 luglio al termine degli ammortizzatori sociali.

