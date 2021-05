In corteo militanti centri sociali, No Tav e anarchici del Fai

Scontri a Torino durante la manifestazione per il Primo Maggio. Alcuni dimostranti sono entrati in contatto coi poliziotti in Piazza Castello. Il corteo, composto da militanti dei centri sociali, antagonisti e No Tav, ha cercato di raggiungere il Municipio che era protetto da un cordone di agenti delle forze dell’ordine: questi ultimi li hanno allontanati con una piccola carica.

