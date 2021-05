Il corteo No Tav parte da Piazza Vittorio Veneto e arriva a Piazza Castello, scontri con la polizia

Centri sociali, No Tav e antagonisti in corteo a Torino per il Primo maggio. I manifestanti, partiti da piazza Vittorio Veneto, sono giunti in Piazza Castello dove si sono verificati momenti di tensione con la polizia. I dimostranti hanno infatti cercato di dirigersi verso il Municipio forzando un cordone di agenti, ma sono stati respinti con una carica. Nel capoluogo piemontese hanno manifestato anche i sindacati Cgil, Cisl e Uil in piazza San Carlo. In piazza Castello è comparsa anche una ghigliottina con le teste decapitate di fantocci rappresentanti Mario Draghi, Maurizio Landini ed Enrico Letta.

