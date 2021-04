Coinvolti diversi personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport

Prosegue la campagna ”Zero morti sul lavoro” lanciata qualche settimana fa dalla Uil nazionale e che coinvolge personaggi della cultura, dello spettacolo e dello sport con l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tragedia degli infortuni e delle morti sul lavoro. Un impegno che, oggi, coincide con la celebrazione della Giornata mondiale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per il ricordo delle vittime dell’amianto. L’hashtag #ZeroMortiSulLavoro è rimasto in tendenza su Twitter Italia per diverse ore, raggiungendo la terza posizione tra i temi più discussi sul social network.

Oltre 4.000 persone hanno preso parte con i loro tweet, da tutta Italia. L’iniziativa ha raggiunto anche esponenti politici e della società civile. Questa mattina, intervenendo a un webinar organizzato proprio su questi temi dalle tre Confederazioni sindacali, il Segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri ha ricordato il senso e gli obiettivi della campagna e ha esortato la politica e il Governo a considerare prioritari questi temi e ad assumere provvedimenti più decisi e incisivi a tutela della salute, della sicurezza e della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.

