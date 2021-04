Davide Trentini, 53enne affetto da sclerosi multipla, è deceduto in una clinica in Svizzera nel 2017

(LaPresse) Il giudice della Corte d’Assise d’Appello di Genova ha confermato l’assoluzione per Mina Welby e Marco Cappato, accusati di aiuto al suicidio a Davide Trentini deceduto in una clinica in Svizzera nel 2017. Il 53enne era affetto da sclerosi multipla. “E’ un passo avanti e voglio dire a tutti di aiutarci a raccogliere le firme per il referendum e per la legge”, il commento di Welby dopo la sentenza.

