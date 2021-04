Finevita, assolti anche in appello Welby e Cappato

Così il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni: "Raccoglieremo firme per un Referendum per la legalizzazione dell'eutanasia"

(LaPresse) – Il giudice della Corte d’Assise d’Appello di Genova ha confermato l’assoluzione per Mina Welby e Marco Cappato, accusati di aiuto al suicidio a Davide Trentini deceduto in una clinica in Svizzera nel 2017. Il 53enne era affetto da sclerosi multipla. “Con questa decisione si stabilisce un precedente importante cioè che non sia necessario essere attaccati ad una macchina per essere aiutati a morire se si è anche dipendenti da un trattamento di sostegno vitale. Ma ci sono voluti quattro anni e nove udienze per arrivare alla conferma di questo risultato” , le parole di Marco Cappato che ha aggiunto: “Di fronte a un Parlamento che non fa quello che dovrebbe fare, noi abbiamo deciso di raccogliere le firme per il Referendum per la legalizzazione dell’eutanasia”.

