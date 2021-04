Accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, produzione, traffico e detenzione

(LaPresse) Sono accusati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di produzione, traffico e detenzione, con l’aggravante della transnazionalità, i 9 indagati raggiunti da un provvedimento di custodia cautelare. I provvedimenti nascono da un’attività d’indagine avviata nell’estate del 2017 per le ricerche del latitante Giuseppe Nerbo Junior , che si era rifugiato in Spagna nel novembre del 2016, fuggendo ad un provvedimento cautelare in carcere per l’omicidio di Piatti Patrizio, avvenuto a Monteu Roero (Cuneo) nel 2015. I successivi approfondimenti hanno consentito di rintracciare e arrestare Junior Giuseppe a Barcellona e documentare l’esistenza di un sodalizio dedito al traffico internazionale di droga, attivo tra la Spagna e l’Italia. L’attività ha consentito di sequestrare anche 170 kg di sostanza stupefacente tra cocaina, hashish ed anfetamine e di settecentomila euro

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata