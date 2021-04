Un 15enne precipita dal secondo piano a scuola - Milano

Non è chiaro se si sia lanciato spontaneamente

(LaPresse) Intorno alle 15 circa, a Milano, in via Copernico 9/A, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti presso l’Istituto Salesiano Sant’Ambrogio, dove un ragazzo di 15 anni, per cause in corso di accertamento, è precipitato dal secondo piano dell’istituto scolastico. I militari sono giunti sul luogo dopo una segnalazione al 112. Il minore è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda, in gravi condizioni. Sul posto, sono giunti anche i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Milano Duomo. Non è chiaro se si sia lanciato spontaneamente.

