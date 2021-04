Presente anche la ministra dell'Interno Lamorgese

(LaPresse) È stato inaugurato questa mattina a Roma, presso la Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il Cyber Security Operations Center (C-SOC), una struttura finanziata da fondi europei per la prevenzione e l’intervento tempestivo sugli incidenti informatici alle banche dati delle forze di polizia, compresi gli attacchi hacker. Presenti all’inaugurazione la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla sicurezza, Franco Gabrielli, il Capo della Polizia e altre personalità. L’obiettivo è quello di garantire, oltre alla sicurezza del sistema – in termini di riservatezza, integrità e disponibilità – la protezione dei dati personali per evitare il cosiddetto data breach.

