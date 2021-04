A darne notizia è l'edizione reggiana de 'Il resto del Carlino'

Nel pomeriggio di ieri, a San Martino in Rio, provincia di Reggio Emilia, il 58enne Paolo Eletti è stato trovato privo di vita dal figlio Marco. Accanto al corpo un martello e la moglie, Sabrina Guidetti, 54 anni, in gravi condizioni e con ferite da taglio sulle braccia. La donna è attualmente ricoverata all’Ospedale di Correggio, Reggio Emilia.Questa mattina, dopo un interrogatorio che sarebbe durato tutta la notte, proprio il figlio, Marco Eletti, è stato posto in stato di fermo. A darne notizia è l’edizione reggiana de ‘Il resto del Carlino’, dove si legge che Eletti, interrogato dalla pm, sarebbe stato fermato per incongruenze tra quanto riscontrato dai carabinieri e il suo racconto. Secondo la ricostruzione fatta dal quotidiano, l’omicidio potrebbe essere il risultato dell’ennesima lite legata a questioni finanziarie.

Per il figlio della coppia, 33 anni, è stato disposto il fermo per omicidio e tentato omicidio “in ragione di numerose incongruenze tra il racconto e le risultanze indiziarie”, fanno sapere i carabinieri. Il ragazzo è stato interrogato per tutta la notte alla presenza del suo legale e del pm di turno, Giannusa Piera, e dai militari del nucleo investigativo e della compagnia di Reggio Emilia. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe legato verosimilmente a interessi patrimoniali. L’abitazione è stata posta sotto sequestro. La madre del giovane è in codice rosso all’ospedale di Reggio Emilia, in pericolo di vita ed al momento stabile ma in coma farmacologico.

