Il governatore ligure a margine delle celebrazioni per il 76esimo anniversario della Liberazione

(LaPresse) Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti a margine delle celebrazioni per il 25 aprile ha parlato anche del processo a Ponte Morandi. I parenti delle vittime hanno chiesto che avvenga in tempi rapidi e non ci sia un’altra Viareggio: “Ce lo auguriamo tutti – ha detto – ci auguriamo che si faccia presto, si faccia bene e sia fatta giustizia. Non è vendetta, è l’accertamento di responsabilità e soprattutto conoscere una verità che aspettiamo da troppo tempo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata