Intervento del Soccorso Alpino: gli escursionisti trasportati in ospedale

Due alpinisti svizzeri di 23 anni, un uomo e una donna, sono finiti in un crepaccio sul versante occidentale del Breithorn (Champoluc), sul Monte Rosa. L’incidente, a quota 4.100 metri, è avvenuto nel primo pomeriggio. I due alpinisti si trovavano a una profondità superiore ai 20 metri. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino valdostano e del Sagf (Soccorso alpino della Guardia di Finanza) di Cervinia, con elicottero e medico di equipaggio. Tratti in salvo, i due giovani alpinisti sono stati trasportati in ospedale. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione.

