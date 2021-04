I sindaci del Mezzogiorno a Napoli

Protesta per la distribuzione del fondi del Recovery Plan. De Magistris: "Basta discriminazioni territoriali"

(LaPresse) In occasione della Festa della Liberazione, 500 sindaci provenienti da tutto il Mezzogiorno si sono ritrovati in piazza del Plebiscito, a Napoli, per dire basta al divario Nord-Sud. I sindaci e le delegazioni, che si riconoscono nel movimento ‘Recovery Sud’, hanno chiesto equità nella distribuzione dei fondi del Recovery Fund, denunciando che circa il 20% di tali risorse sono state dirottate verso il Nord Italia. “Il Mezzogiorno rivendica giustizia sociale e la fine delle discrimazioni territoriali”, dichiara il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

