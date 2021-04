Sequestrate ingenti quantità di sostanze stupefacenti e armi da fuoco

La polizia di Stato di Enna ha eseguito 30 provvedimenti di custodia cautelare in carcere emessi su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, nei confronti di soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso aggravata dall’uso delle armi, estorsioni, danneggiamenti, traffico di stupefacenti. Ogli 200 gli agenti impegiati nell’operazione. Il sodalizio criminale, che si avvaleva della forza di intimidazione derivante dall’appartenenza alla famiglia di Cosa nostra di Enna, operava in prevalenza nell’area nord della provincia cercando di imporre il pagamento del ‘pizzo’ e controllando, in regime di monopolio, il mercato della droga. Sequestrate ingenti quantità di sostanze stupefacenti e armi da fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata