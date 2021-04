Intervento d'urgenza della Guardia di Finanza

(LaPresse) Sequestrato d’urgenza il ponte di “Pilati” a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, considerato a rischio crollo. La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito il decreto del sequestro del viadotto “ad arco”, lungo oltre cento metri e composto da tre arcate, che consente di attraversare la fiumara “Tuccio” del comune ionico. Il provvedimento scaturisce da indagini di polizia giudiziaria in materia di reati contro la pubblica amministrazione e contro l’incolumità pubblica, durante le quali è stata accertata una grave situazione di rischio in cui versa la via di trasporto, nonostante i recenti lavori di ristrutturazione cui è stata sottoposta nel 2020.

