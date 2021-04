L'intervento dopo la protesta di oggi degli attivisti rimasti sui tetti che denunciano mancanza di acqua e cibo

(LaPresse) Intervento dei vigili del fuoco a San Didero per ‘liberare’ i due attivisti No Tav che si erano incatenati questa mattina, denunciando la mancanza di cibo e acqua, durante il presidio di protesta per il nuovo cantiere dell’autoporto. Le immagini delle operazioni per tagliare le catene.

