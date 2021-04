La vittima non sarebbe in gravi condizioni. Fermato un uomo dai carabinieri

Una sparatoria è avvenuta in un quartiere di Tropea, in provincia di Vibo Valentia. Diversi colpi sarebbero stati esplosi da un uomo verso una donna di 42 anni, che è rimasta ferita, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo è stato fermato e condotto nella caserma dei carabinieri di Tropea.

