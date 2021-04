Nell'analisi delle intercettazioni del processo a Genova per il crollo del Ponte Morandi, emergono testimonianze choc

Nell’analisi delle intercettazioni del processo a Genova per il crollo del Ponte Morandi, emergono testimonianze choc, come quelle dell’uomo che aveva il compito di classificare il rischio del ponte stesso e che ammette di non averlo mai visto dal vivo. “Non ci ero mai andato a Genova a vedere questo ponte”, confessa al padre Roberto Salvi, membro operativo del risk management di Autostrade. “Mi hanno detto ‘Fai l’analisi dei rischi catastrofali’ e io ho risposto ok” aggiunge il manager nella conversazione del 28 marzo 2019. Nel crollo del viadotto del 14 agosto 2018 morirono 43 persone.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata